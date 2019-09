Napoli, 15 nuove stampanti per il concorsone della Regione: la seconda giornata di quiz è ok

Martedì 3 Settembre 2019, 14:43

Si sono svolte con maggiore regolarità oggi le prove del secondo giorno del concorso della Regione Campania per 2.175 posti di lavoro nei Comuni della regione. Dopo i forti ritardi di ieri, il Formez informa che la Mostra d'Oltremare ha portato due nuove fotocopiatrici per ogni padiglione, per un totale di 15 nuove stampanti, e ha fatto riparare le stampanti che ieri si erano inceppate.I cancelli sono stati aperti, riferiscono dal Formez, alle 7.45, con un pO' di anticipo, e la prova è iniziata alle 10.38, nei tempi previsti, a differenza di ieri quando i candidati hanno ricevuto i test solo alle 12.30. «Oggi la prova si è svolta regolarmente - spiega Sergio Talamo, portavoce del Formez - dalle 8.30 alle 9.30 c'è stato l'ingresso e l'identificazione dei candidati, poi i sorteggi dei test e sono partite le stampe dei test. Ricordo che per ognuno dei 4.000 candidati per turno bisogna stampare 14 fogli quindi parliamo di circa 55.000 stampe. È un prezzo di attesa che paghiamo per la trasparenza del concorso, dando ai candidati la certezza che i test siano stati sorteggiati in quel momento. Poi è chiaro che se c'è un problema tecnico i tempi si allungano come purtroppo è accaduto ieri, con un ritardo per il quale ci siamo scusati».