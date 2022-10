Napoli, 15enne accoltellato nei pressi di una scuola a Miano

Un 15enne è stato accoltellato questa mattina a Miano, quartiere della zona nord di Napoli. L'accoltellamento è avvenuto in via Caprera; non è ancora chiaro se il fatto sia successo all'interno o nei pressi di una scuola, la sede succursale dell'Ipseoa «Duca di Buonvicino».

Il giovane ha riportato ferite al braccio e alla schiena ed è stato portato all'ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Indaga la Polizia.