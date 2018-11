Napoli, 15mila processi fermi: ora il Csm scende in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 10:00

Ha voluto prendere di petto il caso Napoli, con un intervento in prima persona. Ci ha messo la voce, se non ancora la faccia il vicepresidente del Csm, David Ermini, dopo aver letto della mole di processi fermi in corte di appello, delle migliaia di fascicoli in attesa di essere esaminati per il secondo grado di giudizio. Fresco di nomina come vice del Consiglio superiore della magistratura, Ermini ha colto tutti in contropiede con una telefonata al presidente di Corte di Appello Giuseppe De Carolis, nel corso della quale ha inteso stabilire un ponte con i vertici del distretto giudiziario napoletano.In sintesi, il numero due di Palazzo dei Marescialli ha chiarito che farà di tutto per coprire nei prossimi mesi le carenze di organico presenti a Napoli. Detto in parole chiare, occorre spedire quindici magistrati in servizio in Corte di Appello, per dare maggiore impulso a un servizio decisivo per la giustizia nel distretto partenopeo. Una conversazione che vale più come una presa d'atto dell'esistenza di un problema che come un intervento risolutore, ma che è stata registrata in termini positivi dagli stessi vertici del Palazzo napoletano.