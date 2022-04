Napoli, il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, celebra oggi il 170° Anniversario della sua fondazione, in mattinata presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. Anche quest’anno il tema della manifestazione è stato “Esserci Sempre”.

«La presenza di tanti ragazzi, bambini oggi è un messaggio molto importante, -dice il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano -. Criminalità e movida sono temi che devono essere studiati e affrontati in profondità».

La cerimonia, che è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro presso l’altare dei caduti della Questura in via Diaz, ha visto la partecipazione del Vice Capo della Polizia Vittorio Rizzi che ha ricordato quanto è importante la prevenzione per evitare fenomeni di criminalità giovanile: «Intervenire con una giustizia riparatrice di quello che è stato il reato non risolve il problema. -aggiunge il Vice Capo della Polizia, Rizzi- Bisogna intervenire nelle famiglie, nelle scuole, nell’informazione, nella comunicazione corretta e la Polizia fa un grosso lavoro anche su quella che è la prevenzione di questi fenomeni».

Molte le onorificenze e le ricompense conferite durante la cerimonia ed ha avuto inizio con la lettura dei messaggi istituzionali del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia Lamberto Giannini. A seguire il saluto e il discorso del Questore di Napoli Alessandro Giuliano, un intervento dello scrittore Maurizio de Giovanni e la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato.

Il Questore di Napoli, Giuliano ha fatto cenno durante la cerimonia anche al grande problema che affronta da tempo l’amministrazione partenopea, ovvero quello della movida.

«Va contemperata - aggiunge il Questore -. Così come il Comune di Napoli sta facendo da tutti i punti di vista: come quello della legalità, dell’iniziativa economica e quello dei nostri giovani che hanno il sacrosanto diritto di stare insieme e divertirsi. Senza dimenticare però che le manifestazioni di criminalità sono altra cosa e non sono consentite e sono affrontate come sempre dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato».

Presente alla cerimonia anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che ha ricordato quanto i problemi di criminalità non siano legati solo alla città partenopea ma di quanto sia un fenomeno in grande crescita in tutte le città d’Italia.

«Eventi come questi sono importantissimi per ricordare ai ragazzi il grande lavoro e sacrificio che c’è dietro questa divisa. -spiega il primo cittadino napoletano, Manfredi- Noi stiamo cercando di fare il massimo per dare più ordine e controllo alle aree più complicate della città».

All’evento hanno partecipato le massime autorità civili, religiose e militari di Napoli e provincia. Inoltre, all’esterno dell’antico Museo di Pietrarsa, inoltre, è stato possibile visitare gli stand allestiti dalle diverse specialità della Polizia di Stato e i veicoli di servizio anche d’epoca.