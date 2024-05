Un arresto e denunce nel corso dei controlli dei carabinieri di Napoli in città e nei luoghi della movida. In piazza Vittoria, ieri pomeriggio, i militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno notato due ragazzi in scooter e il passeggero aveva un borsello fasciato attorno alla maglia. I due sono stati perquisiti: il centauro aveva 20 anni e il passeggero ne aveva 17 e portava nella tracolla una pistola calibro 9 senza matricola, col caricatore inserito e all’interno un proiettile 7,65. Il minorenne è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e concorso in ricettazione.

L’altro denunciato. Il 17enne è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio, la pistola è stata sequestrata. In un altro episodio un 15enne è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia Centro, durante un servizio di presidio attivo nei quartieri Spagnoli e Chiaia, con in tasca un coltello di 16 centimetri.

Sono stati bloccati poi su uno scooter un 19enne, un 23enne, un 30enne e un 33enne che non avevano mai conseguito la patente di guida e sono stati tutti denunciati. Inoltre un automobilista di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, anche loro impegnati in un servizio a largo raggio nei quartieri occidentali del capoluogo, perché il suo tasso alcolemico superava quello stabilito dalla legge.

Sequestrata l’auto, la patente gli è stata ritirata. Sono cinque, invece, i parcheggiatori abusivi denunciati, trovati a gestire la sosta attorno ai locali della movida. Quanto ai controlli per droga sei giovanissimi sono stati sanzionati e segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di stupefacenti in centro città. Durante i controlli sono state notificate ben 54 contravvenzioni.