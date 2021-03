Napoli, 17enne pugnalò la ex fidanzatina a piazza del Plebiscito: processo sprint

Giudizio immediato per il diciassettenne accusato di aver tentato di uccidere la sua ex fidanzata, colpendola con una coltellata alla gola. Una brutta storia accaduta il 12 gennaio scorso, nei pressi di piazza Plebiscito, dove la ragazza rimase vittima di un episodio destinato a rimanere indelebile nella sua coscienza.

Ricordate cosa accadde a pochi metri dalla Basilica e dal palazzo Reale? Un chiarimento, l'ennesimo, chiesto dal suo ex fidanzato che, dal canto suo, si presenta all'appuntamento armato di coltello. Una coltellata alla gola, questione di millimetri e il colpo sarebbe stato mortale. Brutta vicenda, come sempre accade quando vittime e protagonisti non hanno ancora compiuto 18 anni, come sempre accade quanto la violenza prevale sulle vite di giovanissimi.

LEGGI ANCHE Napoli, accoltella la ex: convalidato l'arresto del 17enne

Fatto sta che, meno di due mesi dopo, la Procura dei minori chiede e ottiene la fissazione di un giudizio immediato. Inchiesta condotta dal pm Regine, è toccato al gip Marina Ferrara disporre la prima udienza a carico di V.C., per il prossimo sei di ottobre, al termine di un ragionamento fin troppo chiaro: c'è l'evidenza della prova (grazie alle indagini dei carabinieri, poi culminate nella confessione dell'imputato); e c'è un secondo punto che consente ai pm di procedere con il processo sprint: il 17enne è tuttora ristretto in un istituto penitenziario minorile, una precondizione che consente di saltare il filtro dell'udienza preliminare e di accedere direttamente dinanzi a una sezione di Tribunale.

Fatto sta che, assistita dal penalista napoletano Roberto Saccomanno, la vittima non potrà costituirsi parte civile nel corso del processo, come sempre accade quando gli imputati sono minorenni, ma attende comunque un verdetto esemplare.

Difeso dall'avvocato Pasquale Serafino, il 17enne ha ammesso le proprie responsabilità, nel corso di un interrogatorio nel quale ha provato comunque a sminuire la portata della propria azione. Ha provato a ricondurre il gesto a un semplice atto intimidatorio, nel tentativo di scrollarsi di dosso l'accusa di tentato omicidio: «Non volevo ucciderla, volevo solo spaventarla - è la sintesi dell'interrogatorio reso dinanzi al gip per la convalida degli arresti -, si è trattato di un momento di follia, ma non volevo ammazzarla».

Diversa la valutazione degli inquirenti. È stata la Procura di Maria De Luzenberger a chiedere l'apertura di un dibattimento, rispetto al quale ora l'imputato ha una doppia chance: aspettare la prima udienza dibattimentale il prossimo ottobre; o avanzare una richiesta di rito abbreviato - di qui ai prossimi quindici giorni - per essere giudicato da un giudice per le udienze preliminari.

Una vicenda che riporta l'attenzione alla violenza minorile, in un momento storico segnato da un boom di reati legati all'uso delle armi. È un trend in crescita, che vede coinvolti anche numerosi studenti. E non è un caso che, subito dopo l'aggressione consumata ai danni della ex fidanzata, la scuola nella quale il 17enne era iscritto spedì al Tribunale dei Colli Aminei una segnalazione sulla sua condotta in generale: scarsa frequenza a scuola, in uno scenario che si è aggravato proprio con la dad - fu la valutazione dei prof - che tiene in regime di isolamento e di scarsa socialità tutti gli studenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA