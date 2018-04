Napoli violenta, 17enne in ospedale accoltellato al collo dopo una lite in piazza

Mercoledì 11 Aprile 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 11:58

Un ragazzo di 17 anni è stato medicato ieri sera, intorno alle 20, al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini per ferite da coltello alla regione mastoidea destra, tra l’orecchio e il collo; i due tagli non sono profondi, dopo gli accertamenti è stato dimesso con prognosi di sette giorni.Il giovane, che risulta incensurato, ha raccontato che poco prima, mentre si trovava sul corso Amedeo di Savoia, all’altezza di un distributore di carburante in disuso, aveva litigato con due coetanei sconosciuti che lo avevano insultato; solo dopo, mentre tornava a casa, si era accorto che stava perdendo sangue dal collo ed era quindi andato in ospedale.Le indagini sono affidate al commissariato Montecalvario della Polizia di Stato.