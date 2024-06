Lo hanno aggredito mentre rientrava a casa, da solo, a pochi metri dai cancelli d’ingresso dell’ospedale Monaldi. E alla sua istintiva reazione non hanno esitato a sferrargli una coltellata alla testa. È solo l’ultimo caso che racconta la città violenta, dove l’assalto della microcriminalità ha assunto livelli ormai altissimi.

Questa volta la fortuna ci ha messo veramente la mano, e il 17enne ferito non corre pericolo di vita. È venerdì sera, ma c’è ancora un filo di luce naturale quando il minorenne imbocca a piedi via Guantai ad Orsolone per tornare a casa. Cammina da solo, ed è quasi arrivato a destinazione quando - questo ha raccontato il ragazzo alla polizia, che ora indaga sul caso - due persone a bordo di uno scooter lo affiancano e gli intimano di consegnare loro portafogli e cellulare.

Come spesso avviene in questi casi, la vittima ha una reazione istintiva, cerca di divincolarsi per fuggire, tenta di attirare l’attenzione di qualche automobilista e a quel punto si scatena la brutale violenza: uno dei due delinquenti tira fuori un coltello e inizia a sferrare fendenti all’altezza del viso.

Un colpo di quella lama raggiunge la testa del 17enne, ma fortunatamente di striscio, sebbene a pochi centimetri dalla tempia. Questione di centimetri, e le cose avrebbero assunto la più tragica delle pieghe.

I due criminali a questo punto si rendono conto che il colpo è andato all’aria e fuggono. Finalmente qualcuno si accorge di quel ragazzo che sta sanguinando ed è sotto choc, e scattano i soccorsi. Viene anche allertata la centrale operativa della Questura, e sul posto arrivano le Volanti della polizia, ma è tardi ormai e degli aggressori non c’è più traccia. Scatta una caccia all’uomo che, tuttavia, non darà alcun esito.

Il ragazzo - che è un incensurato residente a Chiaiano - viene portato proprio al vicino ospedale Monaldi per le prime cure. I medici escluderanno lesioni gravi, e dopo qualche ora il ragazzo tornerà a casa. La sua versione viene ora vagliata dagli investigatori, anche se non dovrebbero esserci dubbi sull’aggressione. Nella zona sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza, ed è su quelle immagini che si concentra l’attenzione dei poliziotti: una di quelle telecamere potrebbe avere inquadrato i rapinatori durante la fuga.

Nella stessa giornata i carabinieri della compagnia Vomero hanno arrestato un 36enne per tentata rapina e furto aggravato. Già sorvegliato speciale, l’uomo ha tentato di rapinare una pasticceria in via Scarlatti. È dovuto scappare a mani vuote perché la dipendente minacciata non è stata in grado di accedere al contenuto della cassa. A segno ci è andato poco dopo, questa volta in via Bernini. Approfittando della distrazione del personale di un’altra pasticceria, ha agguantato il registratore di cassa e si è dileguato.

Duecentosessanta euro il bottino complessivo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, sono riusciti facilmente a identificarlo. In casa gli hanno trovato arnesi per lo scasso e poco dopo hanno rinvenuto la cassa ancora intatta ma senza denaro, nei pressi di una chiesa. È finito in manette, poi in carcere e dovrà rispondere anche della violazione della misura della sorveglianza speciale.