Napoli, 17enne con la pistola Glock e il padre se la prende con gli agenti

Al corso Bruno Buozzi di Napoli i poliziotti hanno notato due centauri senza casco che hanno invertito il senso di marcia per eludere il controllo. Durante l'inseguimento il guidatore ha effettuato manovre pericolose fino a quando non è stato bloccato. Pequisito anche il passeggero, trovato in possesso di una pistola “Glock” calibro 9 con 11 cartucce e matricola abrasa ed altre 9 cartucce dello stesso calibro.



I poliziotti lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato dove, poco dopo, è giunto il padre, inveendo contro i poliziotti e danneggiando il cancello per l’accesso alla struttura. Bloccato anche il genitore.



Il 17enne napoletano, dunque, è stato arrestato per ricettazione e porto e detenzione di arma clandestina, mentre il padre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.