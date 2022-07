Napoli, 19enne ferito con colpi di pistola a piombini durante tentata rapina

Un 19enne è stato ferito alla gamba con colpi esplosi da una pistola a piombini la scorsa notte a Napoli. ll giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, insieme a una ragazza di 23 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Andrea Covelli ucciso e sepolto a Pianura, caccia aperta agli... LA CRIMINALITÀ Sparatoria a Napoli oggi, uomo ferito alla schiena da colpi di...

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, i due giovani erano in sella a uno scooter e percorrevano via Diocleziano, quando un uomo a loro sconosciuto avrebbe tentato di rapinarli. Alla reazione del 19enne, il rapinatore avrebbe esploso colpi da una pistola caricata a piombini. Per entrambi sono 5 i giorni di prognosi. Indagano i Carabinieri.