Napoli, a Ponticelli tre colpi di pistola contro un 21enne: indagini in corso

Si torna a sparare nell'area di Napoli Est. La scorsa notte, verso le 4, i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti – allertati dal 112 – nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di via Argine. Poco prima, accompagnato da un suo “conoscente”, si era presentato un 21enne incensurato di Ponticelli ferito da colpi d’arma da fuoco.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli, cimitero di Ponticelli: tranciati alcuni cavi delle lampade... LO SVILUPPO Ponticelli, nuovi campi, padel e beach soccer: piano dei privati per...

Da una prima sommaria ricostruzione è emerso che il giovane, mentre era nei pressi della villa comunale di Ponticelli, è stato avvicinato da due sconosciuti che in un tentativo di rapina gli hanno esploso contro tre colpi d’arma da fuoco che lo hanno ferito all’avambraccio e alla coscia lato destro. Il ragazzo non è in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato per le cure del caso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale impegnati nel ricostruire l’intera vicenda e nel verificare quanto dichiarato dalla vittima.

In mattinata i militari hanno rinvenuto e sequestrato nel luogo indicato dalla vittima 3 bossoli calibro 9. Sembrerebbe che la vittima si trovasse lì mentre era a bordo del proprio scooter

Napoli Est, si estende l'illuminazione pubblica: sbloccati 277mila euro