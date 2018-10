Napoli, 22enne accoltellato nella notte al rione Sanità: «Volevamo rapinarmi»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 12:29

È stato accoltellato ripetutamente in varie parti del corpo, il 22 napoletano ora ricoverato all'ospedale Cardarelli. Il giovane è stato ferito intorno alle 22.30 di ieri mentre si trovava in via Montesilvano, una delle stradine che si snodano nel quartiere SanitàI fendenti sono stati numerosi e di diverse profondità sia agli arti inferiori che superiori e sebbene il ragazzo sia stato trasportato dall'ambulanza con un codice di massima urgenza, le ferite lacero contuse non hanno provocato alcuna lesione interna per cui le sue condizioni sono stabili.Il 22enne ha riferito di essere stato aggredito a scopo di rapina ma la sua versione è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo l'esito dell'ultimo bollettino clinico le condizioni di salute del ragazzo potrebbero consentirne a breve le dimissioni dall'ospedale.