Napoli, 23 veicoli abbandonati tra Miano e Scampia: rimossi dalla polizia locale

Giacevano da tempo abbandonati lungo le strade di Miano e Scampia.

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una vasta operazione di rimozione di veicoli dimenticati, congiuntamente al personale del Commissariato Scampia.

Gli Agenti della Unità Operativa Scampia, della Unità Operativa Affari Generali e del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato in via Francesco Rismondi, via Piemonte, via Emilia, via Miano, via Napoli a Piscinola, Strada Comunale Margherita, Traversa Piazza Santa Croce, via Comunale Margherita Rione 25/80, via Giovanni Antonio Campano isolato 3, via Hugo Pratt, viale della Resistenza e via Ansaldo un totale di 23 veicoli, tutti privi di copertura assicurativa e in stato di abbandono.