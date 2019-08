Napoli, 25enne accoltellato alla gamba nel centro storico: «Assalito da tre extracomunitari»

Sabato 31 Agosto 2019, 10:59

Prima è stato spintonato, poi è stato accoltellato a una gamba. È accaduto la scorsa notte in Largo Banchi Nuovi, a Napoli. Vittima un 25enne del quartiere di Pianura già noto alle forze dell'ordine.Secondo quanto al momento ricostruito, verso le ore 3.40 il 25enne è stato avvicinato da due o tre extracomunitari, probabilmente africani. Senza alcuna motivazione apparente avrebbero cominciato a spintonarlo per poi accoltellarlo a una gamba.Ricoverato al Vecchio Pellegrini, i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 10 giorni.Il giovane era in compagnia di un 23enne incensurato del quartiere Montecalvario che non è stato ferito. Indagini dei carabinieri in corso.