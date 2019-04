Napoli, precipita dal balcone dopo una lite in famiglia: 25enne operato d'urgenza

Martedì 30 Aprile 2019, 18:46

È caduto dal primo piano della propria abitazione dopo un'accesa discussione in famiglia, un 25enne napoletano trasportato in ospedale. Il giovane è precipitato dal balcone di una palazzina in piazza del Carmine, impattando a terra da un'altezza di circa 4 metri ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha portato nel vicino presidio Loreto Mare.I sanitari hanno sottoposto il 25enne a un primo intervento chirurgico per le fratture riportate agli arti e dai risultati degli esami diagnostici effettuati, i medici valuteranno la necessità di intervenire ancora, sebbene il giovane non sia in pericolo di vita.Dagli accertamenti della polizia, giunta sul posto, sembra si tratti di una caduta accidentale causata dalla concitazione e dallo stato di agitazione del ragazzo. Il 25enne coinvolto in una lite familiare, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando giù. L'incidente, che avrebbe potuto avere risvolti drammatici, fortunatamente, non è costato la vita alla vittima.