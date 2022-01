Napoli, 26enne nigeriano arrestato e condannato per droga

Gli agenti della polizia locale di Napoli, durante il normale svolgimento del loro servizio, hanno notato in piazza Museo Nazionale, un'auto che transitava in senso vietato. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto e bloccato l'auto, una Mercedes, intimando al conducente di fermarsi ed esibire i documenti. All’atto del fermo il conducente ha riferito di essere sprovvisto di documenti e dichiarando di essere cittadino Nigeriano, tale T.J. di 26 anni.

Gli uomini della locale, a que punto, per accertare le sue generalità gli hanno comunicato avrebbe dovuto seguire gli agenti presso la polizia scientifica della Questura. L'uomo ha così cominciato ad agitarsi con fare furtivo, sostenendo di dover recuperare dall’auto le sigarette, cercando di liberarsi di una bustina di plastica.

Prontamente gli agenti hanno recuperato e trovando all’interno numerosi involucri confezionati singolarmente, circa 23, di una sostanza in polvere bianca che successivamente, grazie all’ausilio dell’unità cinofili della guardia di finanza, è stata riconosciuta come cocaina e 43 involucri di polvere giallastra che è risultata essere eroina. Dalla perquisizione personale si rinveniva anche una somma di 285,00 euro in banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari. L’uomo è stato giudicato con rito per direttissima e condannato a 4 anni di reclusione più ad un importo di 20.000 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con relativa confisca e distruzione degli stupefacenti.