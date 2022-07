Napoli, 27enne in pronto soccorso accoltellato alla schiena

Questa mattina, intorno alle 4.30, un 27enne di Casoria ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, a Napoli, dopo essere stato ferito. 7 i giorni di prognosi per ferita da arma da punta e taglio alla regione lombare sinistri ed emitorace sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Al momento non è stato chiarito in che modo si sia procurato quelle ferite né dove sia accaduto. Probabilmente nel centro storico di Napoli. Indagini in corso per chiarire dinamica.