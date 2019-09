Napoli, DUE borseggiatori presi sul treno mentre rubano mille euro a un turista

Sabato 28 Settembre 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 15:02

Gli agenti della Polfer hanno arrestato altri due borseggiatori tra i binari della Stazione Centrale di Napoli. E' l'ennesimo arresto, dopo la cattura nei giorni scorsi degli elementi della “paranza dei borseggiatori”, seguita poi dall’arresto del “lupo solitario”, avvenuto anche grazie all’aiuto di un cittadino coraggioso che ne aveva filmato l’ azione. Questa volta sono stati ammanettati due pluripregiudicati, rispettivamente di 60 e 72 anni, che agivano nella stazione di Piazza Garibaldi.Applicando il solito modus operandi, hanno scelto come vittima un turista straniero; all’arrivo del treno, approfittando della confusione, uno lo ha distratto ostruendogli il passaggio mentre il complice, con estrema maestria e senza farsene accorgere, gli ha sfilato dalla tasca dei pantaloni una busta contenente denaro. Compiuto il reato, i due sono scesi velocemente dal treno mentre stavano per richiudersi le porte e hanno cercato di allontanarsi. Ma sul marciapiede vi erano i poliziotti della Polfer che avevano riconoscuito uno dei borseggiatori già arrestato lo scorso 16 settembre.I due pregiudicati hanno consegnato ai poliziotti la busta rubata al turista dentro la quale vi erano riposte banconote di diverso taglio, per un valore complessivo di 785 euro, ancora avvolte nelle fascette dell’istituto di credito straniero che aveva effettuato il cambio valuta.Tratti in arresto per furto aggravato, M.P. e V.D.P. sono stati giudicati stamane con rito direttissimo e condannati alla pena di anni 2 di reclusione, 800 euro di multa e condotti agli arresti domiciliari.