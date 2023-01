Napoli, 34enne investe la madre: ​bloccato in auto dopo 200 metri

Madre investita dal figlio tossicodipendente a Pianura alla periferia di Napoli. Qui i carabinieri hanno arrestano il 34enne che ieri sera aveva minacciato la mamma pur di ottenere denaro e acquisatre la droga. Poi si era messo alla guida della macchina e lei aveva tentato di fermarlo: a quel punto, il giovane aveva spinto il piede sull'acceleratore e l'aveva investita. Di qui l'intervento dei militari e l'arresto a distanza di 200 metri da luogo dell'incidente in via Vicinale dei Monti. L’uomo ora è in carcere, mentre la vittima ha riportato contusioni alla gamba sinistra giudicate guaribili in 5 giorni.