Arrestato nela sua abitazione in via Martiri D’Otranto un 34enne napoletano con precedenti di polizia poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità spagnole giovedì pomeriggio per i reati di rapina e associazione per delinquere, commessi lo scorso 18 luglio a Palma di Maiorca in Spagna.