Napoli, 35enne preso per evasione, resistenza e ricettazione

Bloccato e trovato in possesso di una chiave di accensione di un’autovettura. Durante le fasi dell’identificazione nel centro storico di Napoli, i poliziotti hanno accertato che la chiave era di un veicolo rinvenuto in via Casanova, risultato rubato nella stessa serata a Casalnuovo, e che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per ricettazione e rapina. V.B., 35enne acerrano, è stato arrestato così per evasione e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione; mentre il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.

