Napoli, 3 coltellate a un 14enne nel corso di una rapina alla Vicaria

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel pomeriggio a Napoli.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 15.30 nel pronto soccorso dell'ospedale Cto dove il 14enne è stato trasportato.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato di spalle da alcuni sconosciuti mentre si trovava in via Piazzolla, quartiere Vicaria.

Uno di questi lo avrebbe colpito alla gamba sinistra con tre coltellate, forse per rapinarlo. Il 14enne è in osservazione, non in pericolo di vita. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.