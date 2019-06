Choc a Napoli: 40enne muore nella metropolitana, stop ai treni per 90 minuti

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop della circolazione nella stazione ferroviaria di Montesanto, bloccata per oltre un'ora a seguito del decesso di un passeggero. L'interdizione delle corse è cominciata intorno le 18.30 per riprendere verso le 20.L'uomo, un 40enne originario della Georgia, si è accasciato nel vagone senza riprendere più conoscenza.L'equipe del 118, intervenuta sul posto con l'ambulanza della postazione Aeroporto, non ha potuto far altro che constatare la morte del viaggiatore che si trovava da solo sul convoglio.All'interno della stazione è giunta la polizia di Stato e il magistrato di turno che ha predisposto l'autopsia dell'uomo. Al momento l'ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un malore intervenuto improvvisamente e fatale per il 40enne.