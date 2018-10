Mercoledì 3 Ottobre 2018, 18:03

Gli agenti della polizia hanno salvato una 40enne bielorussiana che annaspava nelle acque antistanti il Molosiglio. La pattuglia è stata avvicinata da alcune persone che si trovavano in via Acton, indicando agli stessi una donna che stava annegando. I poliziotti prontamente sono scesi in acqua e creando una catena tra i due sono riusciti con non poca difficoltà a trarre la donna in salvo. La 40enne è stata immediatamente soccorsa dal 118 e condotta in ospedale in quanto a rischio ipotermia.