Napoli, 4 arresti per droga tra Scampia e il centro storico

Quattro arresti in poche ore. A Scampia, nella vela gialla, sequestrati 41 palline di crack, 41 dosi di kobret, 21 “bussolotti” di cocaina e 32 di eroina. Anche contanti, oltre 500 euro ritenuti provento illecito. Altro blitz nel quartiere Stella: 18 bustine di marijuana, 7 stecchette di hashish e 35 euro in contante. Un pusher ai domiciliari, anche lui è in attesa di raccontare la sua versione dei fatti al giudice.