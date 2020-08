Napoli, 4 macchinisti in malattia: disagi su Linea 1 della metropolitana

LEGGI ANCHE

Disagi sulla linea 1 della metropolitana di Napoli a causa della contemporanea assenza di quattro macchinisti che oggi pomeriggio si sono dati malati poco prima dell'inizio del turno. Anche il macchinista in turno di disponibilità ha comunicato la propria assenza imprevista. APertanto la linea 1 fa servizio limitato alla tratta Piscinola-Dante, visto che al momento sono fisicamente al lavoro solo tre persone in grado di condurre un treno. Ô la terza volta nel giro di otto giorni - si apprende da Anm - che accade. Anm non può che scusarsi con i cittadini e intanto prosegue le indagini interne oltre a portare i documenti sui fatti alla Procura della Repubblica.