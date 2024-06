C’è una bomba ecologica al centro della città: durante i lavori al parco della Marinella sono state scoperte 553 tonnellate di amianto, sepolto negli ultimi vent’anni dai pirati dello smaltimento illegale. La scoperta dei primi residui di materiale pericoloso risale alla scorsa estate, da quel giorno un’attenta campagna di scavo è andata avanti per mesi, fino a individuare l’immenso giacimento di amianto: se volete farvi un’idea della vastità del materiale rinvenuto, pensate che occorrono sedici container da nave per contenere 500 tonnellate.

APPROFONDIMENTI Napoli, otto piani di rifiuti nella cava da ripulire: arrestato il manager Bruno Sansone Napoli, eco-quartiere di Ponticelli: lavori in ritardo, si passa alle indagini archeologiche Napoli, rogo nell'ex campo Rom di Barra: appello dell'attivista per il presidio

Il primo segnale d’allarme, come detto, risale alla scorsa estate. Era la fine di agosto e i lavori per la realizzazione del parco proseguivano di buona lena, avrebbero dovuto concludersi esattamente un anno dopo, cioè in questa estate. Durante una banale operazione di scavo venne individuato un mucchio di amianto, seppellito appena sotto il livello del terreno. Come sempre avviene di fronte a questi eventi, il cantiere venne sgomberato e si avvisarono le autorità amministrative e sanitarie per avviare le procedure di corretto recupero e smaltimento dell’amianto.

Una ditta specializzata è stata incaricata di eseguire ulteriori scavi per individuare altri punti inquinati: l’affidamento è arrivato ad ottobre, alla fine di gennaio erano già state individuate altre migliaia di chili di veleni. In primavera il verdetto conclusivo e la necessità di mettere in moto la macchina organizzativa dello smaltimento.

L’affidamento a una ditta specializzata è stato già predisposto dall’amministrazione comunale. I finanziamenti sono stati raggranellati grazie ai risparmi realizzati su questo stesso progetto, finanziato da Città metropolitana, che ha autorizzato l’utilizzo dei fondi. In realtà, rispetto alla cifra milionaria investita per realizzare il parco della Marinella, questo intervento da 165mila euro non ha un valore particolarmente importante. Risulta determinante, però, per la salute delle persone che vivono e lavorano nei pressi del parco.

Le operazioni di recupero e smaltimento dell’amianto sono lunghe e delicate. L’area va isolata e il materiale recuperato va depositato in grandi sacche speciali che non lasciano traspirare il contenuto. Solo alla fine di tutte le operazioni di recupero si può passare al trasporto nelle discariche specializzate.

Queste procedure allungheranno ulteriormente i tempi di chiusura dei lavori al parco della Marinella. Una recente ipotesi per l’inaugurazione, attualmente, prevede la fine del 2025 ma probabilmente i tempi slitteranno ancora di qualche mese in avanti.

«Certo, ci sarà uno slittamento di consegna dei lavori - spiega l’assessore al Verde Enzo Santagada - ma in questo caso si tratta di un’urgenza che sopravanza la necessità di concludere l’opera. Quel materiale è pericoloso per la salute, va rimosso e bisogna farlo attenendosi scrupolosamente ad ogni regola di sicurezza».

Come si fa a nascondere 500 tonnellate di amianto in un’area che fa da cuscinetto fra il porto e una delle strade più trafficate della città? È estremamente facile, soprattutto se quell’area per oltre vent’anni è stata abbandonata, senza controlli né verifiche.

Del resto la storia del parco della Marinella è lunga, articolata e costellata di finta attenzione e grave disinteresse. Le cronache raccontano che il primo vagito del nascente parco, risale al 1998 quando l’allora sindaco Antonio Bassolino presentò il programma di rivitalizzazione e spiegò «quello del Parco della Marinella è un cantiere di civiltà». Sono trascorsi 26 anni durante i quali il sindaco Iervolino ha spiegato (nel 2002) «abbiamo 3 milioni di euro per il parco della Marinella, 30mila metri quadri saranno presto a disposizione dei napoletani»; poi il sindaco De Magistris (nel 2012) ha annunciato «abbiamo chiesto al Demanio il definitivo affidamento dell'area del Parco per far partire la riqualificazione», e tre anni dopo, nel 2015 ha insistito «via Marina sarà completamente riqualificata in sei mesi di cantiere. Compreso il Parco della Marinella». Poi è venuto il tempo del sindaco Manfredi che (nel 2022) lanciò il primo allarme «abbiamo trovato rifiuti sepolti. L'apertura slitta al 2023». Quei rifiuti erano più del previsto, anche il 2024 è saltato; se ne riparlerà, forse, tra un anno.