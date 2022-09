Napoli, 5 lavoratori in nero su 5: controlli nelle aziende e sequestri

Aziende controllate, durante le operazioni i militari hanno trovato in un’azienda a Grumo Nevano che si occupa di abbigliamento all’ingrosso: 5 lavoratori in nero sui 5 presenti, di cui tre percepivano anche il reddito di cittadinanza.

L’azienda è stata sequestrata e l’imprenditore sanzionato per più di 40mila euro. Controllata anche un’azienda di Casandrino impegnata nel settore dell’intrattenimento. Contestati illeciti penali e amministrativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Trovato anche un lavoratore in nero.

L’attività è stata sospesa e sanzione salata per il proprietario dell’azienda, 94mila euro. L’operazione dei militari ha riguardato anche le strade della zona con 60 persone identificate e 6 auto sequestrate. Contravvenzioni al codice della strada per 80mila euro.