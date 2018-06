Napoli, 73enne picchiato per la pensione sbatte la testa sul marciapiedi: in ospedale

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:11

Un anziano è finito in ospedale a causa di un'aggressione, avvenuta poco dopo aver incassato la sua pensione negli uffici delle Poste a Barra, in via delle Repubbliche Marinare. L'uomo, di 73 anni, originario di Sondrio ma residente a Napoli da molto tempo, aveva ritirato 700 euro che si era messo nella tasca dei pantaloni e si era allontanato dall'ufficio postale per dirigersi verso un supermercato, in via Luigi Martucci, sempre nel quartiere.L'episodio è accaduto in tarda mattinata e si è consumato in una manciata di secondi durante i quali, l'anziano che stava camminando sul marciapiede e si trovava a pochi passi dall'ingresso del supermercato, è stato aggredito alle spalle da un uomo che gli ha dato una botta in testa e lo ha percosso. Il malvivente ha puntato dritto alla tasca del pantalone dove il pensionato aveva riposto i soldi e il portafogli, e ha continuato a dare dei colpi all'anziano che cercava di gridare aiuto.Pochi attimi dopo, l'aggressore è fuggito insieme ad un complice che si è avvicinato a bordo di uno scooter, subito dopo il colpo. Il 73enne rimasto tramortito a terra, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. L'anziano è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare, per policontusioni e un trauma facciale con ferite e lacerazioni al volto, a causa dell'impatto col marciapiede contro il quale aveva sbattuto e altri politraumi sul corpo.