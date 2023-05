Napoli, 74enne in scooter muore investito: fermato pirata della strada

Due giorni di indagini serrate hanno portato all’identificazione del pirata della strada che era fuggito dopo lo scontro con uno scooter. L’incidente, avvenuto la mattina di giovedì, 4 maggio, è costato la vita a Felice Liguori, il 74enne napoletano che stava viaggiando a bordo del proprio motorino su via Giuseppe Mercalli, la strada a doppio senso di marcia che collega via Repubbliche Marinare con corso Bruno Buozzi, nel quartiere Barra. L’anziano, nonostante i tentativi di salvargli la vita all’ospedale del Mare, dove era stato ricoverato, è deceduto venerdì sera e, in questi giorni, verranno eseguiti gli accertamenti medico legali disposti dal magistrato.

Subito dopo lo scontro mortale, il secondo veicolo coinvolto nell’impatto, aveva fatto perdere le sue tracce. La sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli che ha proceduto agli accertamenti ed ai rilievi planimetrici sul luogo dell’incidente, ha rintracciato il pirata della strada dopo una serie di controlli e appostamenti.

Le indagini coordinate da Antonio Muriano, comandante della sezione Infortunistica, sono partite dall'identificazione del secondo veicolo coinvolto: un motocarro che, dopo aver impattato contro lo scooter, si era subito allontanato dal luogo dell'incidente.

Nel corso delle indagini, l'intreccio delle testimonianze raccolte sul posto con le immagini della videosorveglianza della zona, ha consentito l'identificazione del conducente del motocarro che, dal giorno dell'incidente, aveva chiuso il veicolo in un box.

Il 51enne napoletano, anche lui residente a Barra come la vittima, è stato bloccato dai poliziotti municipali, sabato mattina e deferito alle autorità per omicidio stradale e omissione di soccorso. Durante l'interrogatorio dei poliziotti municipali, l'uomo che guidava senza patente e con un motocarro senza assicurazione, ha ammesso le proprie responsabilità.