Napoli, 80 kg di pane senza tracciabilità sul furgone: denunciato 50enne

Ottanta chilogrammi di pane senza alcuna etichettatura e tracciabilità: è quanto hanno scoperto gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale a bordo di un furgone.

Il conducente stava transitando lungo via Labriola quando è stato fermato per dei controlli; si è mostrato insofferente e così gli operatori hanno controllato anche il vano di carico del mezzo accertando che l'uomo stava trasportando 80kg di pane in violazione della norma sulla lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

Un 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per inosservanza della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande mentre il pane sequestrato è stato consegnato allo zoo di Napoli.