Napoli, 81enne trovato morto in casa a Fuorigrotta: giallo sulle cause

Mezz’ora fa circa i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via Mario Gigante per un 81enne incensurato trovato morto nella sua abitazione. Attività in corso, carabinieri per i rilievi sul posto.

Giallo sulle cause della morte. Dubbi sulla probabilità di morte naturale per la presenza di possibili segni di violenza sul corpo. Attesa la presenza della scientifica e del magistrato. L'uomo abitava da solo.