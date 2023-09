Travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Vincenza Fiorentino è stata l’ennesima vittima degli investimenti pedonali che a Napoli, da agosto 2022 ad oggi, hanno registrato la drammatica statistica di 13 vite spezzate. Stavolta l’episodio è avvenuto nel cuore del quartiere Vomero dove l’81enne napoletana, martedì sera, è stata colpita in pieno da un’auto mentre stava percorrendo le strisce pedonali.



L’anziana, ricoverata in prognosi riservata al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli, è deceduta ieri sera a causa dei gravi traumi riportati. L’impatto con la Fiat Panda è avvenuto intorno alle 17 quando l’anziana aveva già impegnato l’attraversamento pedonale. L’81enne si trovava quasi al centro delle strisce su via Luigi Caldieri, all’altezza dell’incrocio con via Guido Cortese, poco prima che l’auto la travolgesse, sbalzandola per alcuni metri. La ricostruzione dell’investimento da parte della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano si è avvalsa degli occhi elettronici della videosorveglianza nel quartiere e dei rilievi planimetrici effettuati sul posto. Nell’incartamento delle indagini per omicidio stradale non risulta alcuna frenata da parte dell’auto e sembra che il 64enne campano alla guida della Panda non abbia visto l’anziana.

Per il momento, gli agenti municipali hanno sequestrato il veicolo e ritirato la patente al conducente dell’auto che, in ogni caso, subito dopo l’impatto, si è fermato a prestare soccorso alla donna. L’uomo che stava rincasando dopo aver lavorato, è stato sottoposto ai test tossicologici. L’anziana, ieri sera, è stata trasferita nel reparto di Medicina legale del Policlinico federiciano dove verranno effettuati gli esami autoptici. L’aumento del numero di investimenti pedonali e di incidenti mortali a Napoli ha spinto l’amministrazione comunale in sinergia con la polizia municipale a potenziare le iniziative di educazione stradale sul territorio. «Da sempre offriamo la nostra collaborazione per sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare, ci rechiamo nelle scuole promuovendo le buone pratiche del codice stradale» spiega Ciro Esposito, comandante della polizia municipale che, lo scorso giugno, ha collaborato alla campagna lanciata dalla commissione comunale per la scuola, presieduta da Aniello Esposito. «La nostra attività riguarda anche i pericoli legati all’uso dei cellulari, al consumo e abuso di alcool e, più in generale, la sicurezza» conclude Muriano che invita «tutti i dirigenti scolastici a partecipare alla campagna di sensibilizzazione».