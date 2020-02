A Napoli, nel quartiere Pendino, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A.D., 52enne napoletana già nota alle forze dell'ordine.

I militari - in questi giorni - hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione della donna e hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Considerevole il «bottino» che i carabinieri hanno trovato: 165 dosi di marijuana - già pronte per essere vendute - e 7 buste di cellophane della stessa sostanza per un peso complessivo di 850 grammi. La droga era nascosta nella stanza da letto tra l'infisso della finestra e la persiana. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente. La 52enne è stata collocata agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA