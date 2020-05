Ieri mattina gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cupa del Cane poiché una persona aveva segnalato al 113 che, mentre stava ripulendo il proprio terreno dalle sterpaglie, aveva notato che una parte era stata già ripulita ed erano stati posizionati numerose piante in vaso. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che si trattava di piante di marijuana e le hanno sequestrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA