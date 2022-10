Cocaina nel porto di Napoli: sequestrati 88 chili in una nave portacontainer

Un carico di oltre 88 kg di cocaina è stato trovato oggi nel porto di Napoli all'interno di una nave porta container. A scoprirlo sono stati i finanzieri del comando provinciale di Napoli e l'ufficio delle dogane di Napoli 1.

Il carico era nascosto in una «presa a mare» della nave in manutenzione nello scalo partenopeo. Lo stupefacente era suddiviso in 77 panetti e in due bottiglie, allo stato liquido, trovati a bordo dell'imbarcazione tipo «Container Ship» battente bandiera panamense.

Le «prese a mare» della nave sono cavità dello scafo che durante la navigazione si trovano immerse a circa 8 metri di profondità e sono utilizzate per garantire il raffreddamento dei motori. L'ispezione ha permesso di individuare, abilmente occultati sul fondo di una di esse, due borsoni con all'interno i 77 panetti e le due bottiglie. Una volta aperti gli involucri, sigillati per impedire l'entrata di acqua di mare, le analisi effettuate hanno confermato che la polvere bianca presente al loro interno fosse cocaina purissima, e che nelle due bottiglie era presente lo stesso stupefacente allo stato liquido, miscelato a sostanze stimolanti.

Il carico, anche in considerazione del quantitativo, delle modalità di occultamento e di trasporto, è stato sequestrato per traffico internazionale di stupefacenti.