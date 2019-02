Venerdì 22 Febbraio 2019, 15:44

In traversa San Giovanni de Matha tre uomini stavano caricando scatoloni in un furgone tirandoli fuori da un box.I tre soggetti - Vincenzo Marino, 43enne, Salvatore Scialò, 37enne, entrambi di corso Garibaldi e Giuseppe Di Maio, 23enne di Scampia - tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri della compagnia Stella.Perquisendo il veicolo e il garage i carabinieri hanno poi sequestrato 4.700 stecche di sigarette prive del sigillo dei monopoli di stato: in totale 940 chili la cui vendita al dettaglio, si stima, avrebbe potuto fruttare più di 100mila euro.gli arrestati sono stati tradotti in carcere.