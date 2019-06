Venerdì 21 Giugno 2019, 14:24

Napoli. Piccole genialità napoletane. Per vendere la sua vecchia auto, piuttosto che mettere un annuncio se ne è inventato uno portatile. Appena si ferma al semaforo, estrae il classico cartello dell’annuncio vendesi con tanto di nome, cognome, numero di telefono, tenendolo alzato fuori dal finestrino fino a che dal rosso non si passa al verde. L’insolita proposta di vendita è stata fotografata questa mattina nei pressi del semaforo tra la cittadella giudiziaria e via Poggioreale.