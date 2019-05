Napoli, a piazza Bellini serrati controlli della polizia: arrestati due giovani

Domenica 12 Maggio 2019, 12:01

Controlli serrati della Polizia di Stato nella zona della Movida del centro storico.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno pattugliato senza sosta le strade cittadine al fine di consentire all’enorme folla, giunta nonostante le avverse condizioni meteo, di trascorrere un sabato sera tranquillo.Non sono mancate le problematiche, subito rilevate dai poliziotti che sono prontamente intervenuti ripristinando il quieto vivere cittadino.Alle 23,50 circa una pattuglia è intervenuta in Piazza Bellini arrestando due giovani gambiani, uno di 23 anni per il reato di tentato furto aggravato, e uno di 19anni, resosi responsabile di resistenza e minaccia a P. U., danneggiamento aggravato e sanzionato amministrativamente ai sensi della vigente normativa sugli stupefacenti.I poliziotti, sono stati allertati da una giovane che ha riferito di aver visto due persone vicino al suo zaino e prendere il portafogli e, vistisi scoperti lo hanno abbandonato ed hanno cercato di dileguarsi tra la folla.Gli agenti sono riusciti a bloccarli non senza difficoltà, in quanto i due giovani, per sottrarsi all’arresto hanno cominciato ad inveire e a scalciare sia contro gli agenti che l’autovettura di servizio.I due giovani sono stati accompagnati in Ufficio per le formalità di rito; dai controlli effettuati, il 19enne è stato trovato il possesso di una bustina di marijuana debitamente occultata nella calza del piede destro.Gli agenti li hanno arrestati e condotti presso le camere d’attesa della Questura a disposizione dell’autorità Giudiziaria per il rito direttissimo che si terrà nella giornata di lunedì.Il portafogli è stato riconsegnato alla giovane proprietaria che è potuta ritornare alla sua serata conviviale nonostante il malcapitato evento.