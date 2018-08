Giovedì 23 Agosto 2018, 13:39

Un 33enne di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Qualiano mentre abbandonava un materasso matrimoniale sul ciglio della strada in via Campana. L'uomo è stato fermato, identificato e denunciato per abbandono di rifiuti.