Rifiuti, degrado e il ponte ancora da smantellare. I residenti di via delle Repubbliche Marinare, nella periferia orientale di Napoli, denunciano da anni la triste condizione in cui sono costretti a vivere. Nonostante annunci e promesse il cavalcavia resta ancora in piedi bloccando la riqualificazione dell'intera zona.

Nel 2012 il Comune di Napoli decide di abbattere il viadotto ma solo sei anni dopo, a gennaio 2018, la giunta approva il progetto esecutivo. Nel 2019 si arriva alla risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria degli interventi che sarebbero dovuti essere conclusi da oltre due anni. Previsti l'abbattimento delle rampe, il rifacimento delle carreggiate, la realizzazione di aiuole, stalli per veicoli, marciapiedi e di un nuovo impianto d'illuminazione.

Eliminare il «mostro» di cemento e ferro per molti significa restituire dignità a questa zona al confine tra i quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio. La situazione è particolarmente difficile dal punto di vista igienico-sanitario: negli spazi sottostanti il viadotto ci sono rifiuti di ogni genere. Si tratta, per lo più, di materiali sversati illecitamente. Altra "monnezza" arriva da chi usa lo spazio come luogo per consumare rapporti sessuali e sostanze stupefacenti. Scene quotidiane vissute tra imbarazzo e ribrezzo per i residenti dei palazzi che affacciano sul viadotto.

Per molti cittadini di Napoli Est, stanchi di lottare invano dopo segnalazioni e riunioni per chiedere l'abbattimento del cavalcavia, l'apertura del cantiere resta un vero e proprio sogno.

