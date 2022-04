Napoli, abbattuto palo con la segnaletica per il parcheggio riservato ai disabili

«Dove è finito il rispetto per diritti dei diversamente abili? Non si sa, non certo tra alcuni napoletani se oltre a continuare a parcheggiare impropriamente nei posti assegnati agli invalidi. Ora addirittura si abbattono anche i pali della relativa segnaletica dei parcheggi per i disabili».

Come hanno segnalato dei cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, a via del Sole, al centro storico della città, è stata abbattuta la segnaletica per il posto auto assegnato a un disabile che si è dovuto organizzare autonomamente con un cartello di fortuna.

«Vergognoso. Questo dimostra quanto siano necessarie le nostre battaglie quotidiane. Abbiamo chiesto agli uffici comunali di ripristinare la segnaletica, ma è necessario intraprendere azioni forti per chi non rispetta i diritti delle persone diversamente abili», il commento di Borrelli.