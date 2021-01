Napoli: scoperto laboratorio del falso, 3mila capi pronti per la vendita

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno denunciato un 46enne di origini senegalesi per ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Durante una perquisizione nella sua abitazione di Via Firenze i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 3200 capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Sotto sequestro anche accessori, loghi di noti marchi della moda, una pressa, due macchine per cucire utilizzate per confezionare i prodotti e due pendrive nelle quali erano stipati centinaia di loghi digitali e grafiche da utilizzare per la contraffazione.

