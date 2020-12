Napoli, ABC proroga le azioni straordinarie per l’emergenza Covid

Dal manifestarsi dei primi effetti economici sulle famiglie a causa della pandemia da COVID-19, ABC ha subito adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà.

Così, da aprile ha messo in campo piani di rateizzazione straordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020, misure che si aggiungevano a quelle già adottate fino a quel momento.



Contestualmente, e visto l’evolversi della situazione epidemiologica, sono state adottate iniziative a salvaguardia della salute di utenti e dipendenti, consci del servizio essenziale svolto per la città di Napoli nella quale, l’emergenza di questo periodo ha contribuito ad acutizzare le già gravi situazioni di disagio economico-sociale.



Purtroppo la “battaglia non è finita” dichiara Sergio D’Angelo Commissario straordinario di ABC Napoli, “ed è per questo che abbiamo previsto ulteriori misure per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori”.



Così, con la delibera di oggi, continuiamo ad attuare condizioni migliorative di quelle previste dalla normativa vigente, e agli utenti che ne faranno richiesta, ABC Napoli:

- per le fatture 1/20, 2/20 e 3/20, concederà rateizzi fino a n.12 rate mensili senza il versamento di un acconto;

- autorizzerà la concessione di rateizzi fino a 12 rate mensili senza il versamento di acconto per le morosità fino a 1000 euro, anche se riferite a fatture antecedenti il 2020;

- prorogherà al 31/03/2021 il termine di pagamento o rateizzazione delle fatture 1/20, 2/20 e 3/20, senza addebito degli interessi moratori.

Ancora una volta, con atti tangibili ed immediati, ABC dimostra la piena consapevolezza del servizio pubblico che svolge anche a tutelando sempre più le fasce deboli della popolazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA