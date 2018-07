«L'Abc salvò società già decotte»: 21 indagati dalla Corte dei Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 08:18

Entra nel vivo la maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania sull'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica, e le sue società satellite Net Service e Marino Lavori. Secondo la Procura contabile, tra il 2013 e il 2014 l'Abc avrebbe avviato dei tentativi di salvataggio delle due partecipate, già decotte, attraverso finanziamenti diretti o indiretti. Una sorta di «soccorso finanziario», in barba alle norme sul divieto degli aiuti di Stato alle società in perdita. Ventuno gli indagati, tra dirigenti, amministratori e collegio sindacale, per un presunto danno erariale di circa 3 milioni di euro. Nel corso delle indagini, condotte dal pm Ferruccio Capalbo, è stata archiviata la posizione dell'ex presidente del Cda Arin Maurizio Barracco e dell'ex assessore al Bilancio Salvatore Palma, mentre sono stati invitati a dedurre in loro vece rispettivamente Pasquale Speranza, allora dirigente acquisti, e Raffaele Mucciariello, responsabile del controllo analogo sulle partecipate. «Sono soddisfatto - commenta Palma - che le documentazioni portate a supporto delle deduzioni siano state accolte favorevolmente dalla magistratura contabile». Ma l'inchiesta resta in piedi e si avvia verso il processo.