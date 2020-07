Abc Napoli, nuovo sito web progettato durante il lockdown

Nuova veste grafica, nuovi contenuti e presto, nuove funzionalità, si presenta così il nuovo sito web di ABC Napoli, l'azienda dell'acqua pubblica partenopea, che ha deciso di anticipare l'uscita online del nuovo sito rispetto ai programmi, per consentire agli utenti di acquisire più agevolmente le tante informazioni utili che, in questo particolare periodo, si susseguono a ritmi elevati. Lo rende noto un comunciato dell'azienda. Così, lavorando non senza difficoltà anche da casa, è stata realizzata integralmente con risorse interne la nuova «casa on line» di Abc.

Nuovi menu caratterizzati da belle immagini ed un linguaggio semplice, facilitano la ricerca di contatti, informazioni e documenti da parte degli utenti. Navigando nel sito, www.abc.napoli.it, si può controllare la qualità dell'acqua del proprio quartiere, conoscere la storia dell'Acquedotto di Napoli, accedere a tutte le informazioni utili per la stipula di un contratto o per ogni altra necessità commerciale, avere consigli sul risparmio idrico e informazioni sulle iniziative attuate a favore delle fasce deboli della popolazione. Inoltre, registrandosi, si può richiedere l'attivazione del servizio di notifica della bolletta in formato elettronico, verificare lo stato dei pagamenti e inviare richieste di modifiche o aggiornamenti.

«Quello che oggi potrà sembrare un semplice restyling grafico- dichiara Sergio D'Angelo Commissario Straordinario di ABC Napoli- a breve diventerà una vera piattaforma multifunzione interattiva al passo con i tempi e le nuove tecnologie. Con l'attivazione dello sportello online, ad esempio, l'utente potrà fare le principali operazioni commerciali standosene comodamente seduto a casa. Come molti, anche noi abbiamo trasformato la crisi di questo periodo in opportunità di cambiamento e occasione di svolta. Il nuovo sito web, la nuova 'casa on linè di ABC, ne rappresenta l'inizio».

