Aborti volontari a Napoli, la denuncia sui social: «Ecografie falsate per convincermi a non interrompere la gravidanza»

«Alcune donne per accedere legittimamente all’igv - interruzione di gravidanza volontaria - devono andare fuori regione». Chi scrive è Linda Farak, in arte LNDFK, autrice e compositrice cresciuta a Napoli con madre italiana e padre tunisino, che su Instagram ha denunciato l'esperienza che ha vissuto quando, tre mesi fa, ha deciso di interrompere volontariamente una gravidanza.

«Ho iniziato la procedura all’ospedale San Paolo - spiega la cantante sui social -, il ginecologo che mi ha visitato è partito chiedendomi se avessi un partner e quale lavoro facesse. Nessuno ha chiesto il mio nome. Nessuno ha chiesto di verificare il mio documento per accertarsi che non fossi minorenne. Ha aggiunto all’ecografia due settimane a quelle effettive, a voce ne ha aggiunte due e per iscritto ne ha aggiunta un’altra ancora, invitandomi a riflettere sul fatto che essendo arrivati così avanti significava che volessimo tenerlo. Non mi tornava il conto. Ho fatto alcuni calcoli e gli ho comunicato che c’era un errore e lui mi ha fatto intendere che forse stavo confondendo il partner, o che avevo calcolato male perché “lo dice la macchina”, non lui».

Vista la volontà del ginecologo di non apporre la propria firma sull’ecografia, Linda si rivolge a un medico privato: «Il ginecologo privato mi ha spiegato che in ospedale avevano inserito dei parametri errati per far sembrare l'immagine del feto più grande di quanto fosse in realtà». Dalle foto pubblicate dall'artista si evince in effetti come nella prima ecografia, quella effettuata al San Paolo, la crl (lunghezza vertice-sacro del feto) misuri 2,50 centimetri, mentre quella effettuata privatamente soltanto 1,64 centimetri.

Il racconto della cantante prosegue: «Decido di andare al Cardarelli ma scopro che accettano casi di interruzione di gravidanza volontaria solo il mercoledì, perchè negli altri giorni ci sono solo obiettori. Non mi è stata somministrata la pillola abortiva perchè con i tempi d'attesa, dato il numero della domanda rispetto alla possibilità di soddisfarla, non ci stavo più dentro. Devo operarmi in anestesia totale. La mia esperienza in ospedale è stata tanto terrificante da farmi dubitare di ripetere un igv se mi fosse ricapitata, perché il personale sanitario rende volutamente scoraggiante l'accesso a quello che dovrebbe essere un diritto di autodeterminarsi».

Il post-denuncia dell'artista italo-tunisina ha ricevuto messaggi di conforto e offerte di aiuto, da semplici utenti ad avvocati che si sono offerti di aiutarla per procedere con una denuncia contro gli ospedali.