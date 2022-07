Napoli, abusivismo e furto d'elettricità: denunciati occupanti in via De Meis

Sono stati effettuati alcuni controlli predisposti dalla Procura della Repubblica di Napoli, da parte dell’Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Municipale, in alcuni alloggi in via Camillo De Meis, occupati abusivamente con l'aggravante del furto di energia elettrica, accertato dall'Enel. I responsabili sono stati denunciati alle autorità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, Rione Alto: rapina all'interno di un’autorimessa:... IL BLITZ Furti di marmitte per il palladio: arrestata una 35enne a Casoria AVELLINO Ruba in una casa, preso grazie agli Airpods

Sono state documentate inoltre diverse casistiche di allaccio fraudolento direttamente ai cavi della rete elettrica o di locali alimentati mediante manomissione della fornitura perché gli occupanti avevano bypassato il proprio contatore, regolarmente detenuto con contratto, rompendo i sigilli del distributore.

I cavi della rete elettrica erano stati manomessi dagli occupanti che aveano rotto i sigilli del distributore. Anche i responsabili di furto di energia elettrica sono stati denunciati e i contatori elettrici sono stati sequestrati.

Non è stata staccata l’utenza solo nel caso degli occupanti di un’abitazione popolare per i quali si era constatata l’esistenza di gravi problemi di salute che sarebbero stati complicati dall’interruzione del servizio.