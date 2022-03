Napoli, multe ai fruttivendoli: ​merce esposta agli agenti inquinanti

Gli agenti dell'unità operativa Poggioreale della polizia locale hanno dato corso a un’importante operazione in via Stadera per il contrasto di abusi commerciali e violazioni al codice della strada. Molti i venditori di frutta e verdura in sede fissa sono stati sanzionati perché esponevano la merce agli agenti inquinanti.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Action day Casalnuovo: sequestrati 8 metri cubi di rifiuti, due... LA VIOLENZA Napoli, autista Anm minacciata da un uomo armato di coltello:... IL CASO Napoli, tenta il furto di uno scooter: arrestato 21enne

Multati anche titolari di attività commerciali per l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Sul fronte della circolazione stradale, 40 i verbali per sosta vietata e 5 veicoli rimossi dal carro attrezzi. Sempre nella giornata di oggi è stato consegnato a una associazione umanitaria di via Brin un importante quantitativo di prodotti medicali spontaneamente raccolto, oltre a cibo e vestiario, per il successivo invio in Ucraina.