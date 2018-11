Napoli accoglie studenti Erasmus: welcome day a palazzo San Giacomo

Lunedì 5 Novembre 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 12:21

Napoli dà il benvenuto ai suoi studenti Erasmus. Questa mattina una delegazione di ragazzi stranieri impegnati nel programma di studio è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo dal sindaco Luigi de Magistris in occasione dell’ Erasmus Welcome Days. L’appuntamento - organizzato dal Comune di Napoli grazie al centro Europe direct di Napoli - ha riunito tutti gli atenei cittadini e le associazioni studentesche per accogliere i numerosi studenti Erasmus presenti in città e fornire loro informazioni pratiche per potersi orientare al meglio durante la loro permanenza.«Dare il benvenuto a questi ragazzi in sala giunta significa dare il benvenuto ai giovani di tutto il mondo e della nostra Europa – ha detto il primo cittadino - C'è necessità in questo momento storico di unire i popoli a difesa del pianeta per la pace e non fare la caccia all'etnia diversa dalla nostra. Napoli è una città con una grande storia, una grande cultura, una città accogliente, che ama il confronto, e la città di Europa con il maggior numero di bambini e di giovani. Siamo felici di accoglierli».Secondo l’associazione Erasmusland, sono almeno 800 gli studenti che per l’anno accademico 2018 – 2019 hanno scelto Napoli come meta di destinazione per la propria esperienza di formazione universitaria all’estero. Cinquecento circa sono già in città per i corsi del primo semestre, il resto arriverà durante l’arco dell’intero anno. Tra i paesi di provenienza a dominare è la Spagna, seguita dalla Francia e dalla Germania. E Napoli sembra aver accolto bene i ragazzi già arrivati. Lo conferma Nadine, una studentessa tedesca di lingue e comunicazione che fino a febbraio porterà avanti il suo percorso di studi all’università di Napoli L’Orientale.​«Mi piace la gente e la città – ha raccontato – i professori e gli altri studenti ci sono molto di aiuto quando non sappiamo cosa fare e sono sempre molto gentili con noi studenti stranieri».​Gli Erasmus Welcome Days hanno l'obiettivo di diffondere e accrescere il valore dell'esperienza Erasmus in mobilità e favorire il rapporto diretto tra i giovani e le Istituzioni europee, nazionali e locali, diffondendo lo spirito europeo presso un largo pubblico di giovani studenti universitari.